Filip Joos looft "meesterwerk" van Napoli: "Titel pakken zonder schulden en met goed voetbal is mirakel"

Voor het eerst na 33 jaar davert het zuiden weer. Napoli kroont zich tot kampioen, ondanks dat het niet over het grote geld beschikt in Italië. "De titel van de eerlijkheid", noemt de voorzitter zijn triomf. "Daar heeft hij een punt", vindt Filip Joos, die vertelt wat deze titel zo bijzonder maakt.

"Een fenomenaal mooie titel", vindt Filip Joos de 3e van Napoli in Italië. Voor de vierde keer in de geschiedenis van de Serie A is niet een club uit het noorden of de hoofdstad kampioen. "Dat Napoli het haalt zonder zich in de schulden te werken, kun je een mirakel noemen." "Napoli liet grote namen gaan vorige zomer: Koulibaly, Mertens en Insigne. Toch jongens die symbolen van de club waren. Het heeft jonge, onbekende spelers binnengehaald zoals Kvaratschelia. Ik kende hem niet, maar hij scoort 12 keer en geeft 12 assists dit seizoen." Knappe cijfers die de Georgiër kan voorleggen dankzij het werk van coach Luciano Spalletti. "Een moeilijke man, maar geweldige trainer. Een lastigaard. Iemand die gisteren dan niet uit de bol ging, maar wel tranen in zijn ogen had bij de interviews."

Luciano Spalletti bezorgt Napoli voor het eerst in 33 jaar de titel.

Titel van de eerlijkheid

Door de financiële slagkracht van clubs in het noorden, kon Napoli – ondanks goed voetbal – de afgelopen jaren geen titel vieren. Dit seizoen lukt het wel. "De titel van de eerlijkheid", noemt voorzitter Aurelio De Laurentiis het. "En daar heeft hij wel een punt", vindt Joos. "Napoli deed het zonder schulden en met prachtig voetbal waar iedereen verliefd op werd. De coach van Juventus zei dan wel: "Wie spektakel wil, moet maar naar het circus." Wel, Napoli is het circus dat wint." "Dat is een gigantische klap voor de heer Massimiliano Allegri, die nog altijd redeneert in voetbaltermen van 50 jaar geleden, zoals catenaccio. Daar was bij Spalletti helemaal geen sprake van."

Door de financiële macht van andere clubs, heeft Napoli een meesterwerk voor elkaar gekregen. Filip Joos