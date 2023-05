Napoli gaat vurige feestnacht in na eerste landstitel in 33 jaar

33 jaar hadden de supporters van Napoli erop moeten wachten. Dan betaal je met plezier wat extra bibbergeld. Thuis tegen Salernitana werd het feestje nog uitgesteld, dan maar bij Udinese.



Heel wat Napolitaanse fans hadden er de lange tocht (meer dan 800 kilometer) voor over om de Dacia Arena van Udinese overwegend blauw te doen kleuren. Intussen was het Diego Maradona-stadion in Napels zelf ook al helemaal volgelopen met nagelbijtende fans.



Die nagels werden na een kwartiertje al stukjes huid toen het noodlot weer leek toe te slaan. Udinese, dat niet veel meer te winnen of te verliezen heeft, voldeed zijn sportieve plicht en kwam op voorsprong door Sandi Lovric.

In Napoli en omstreken werden nog meer goden en afgoden (Maradona zelf?) aanbeden om deze scheve situatie toch recht te trekken.

Het waren de uitblinkers van dit seizoen die zich ook nu tot verlossers ontpopten: Chvitsja Kvaratschelia met het schot en Victor Osimhen met de afwerking.

Dat ene puntje volstond voor de titel, die na het laatste fluitsignaal zowel in het uiterste noorden van Italië als in het zwoele Napels uitbundig werd gevierd.