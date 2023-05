Mourinho krijgt meer vragen over toekomst dan over finale Europa League: "Denk alleen aan morgen"

Scoort José Mourinho 6 op 6? De Portugese coach van AS Roma staat voor zijn zesde Europese finale, de vijf voorgaande won hij allemaal.

Dan moet Roma in de finale wel recordhouder Sevilla kloppen, dat nog nooit een finale van de Europa League verloor.

Een heel interessante affiche dus, maar toch kreeg Mourinho vooral vragen over zijn toekomst. De finale zou wel eens zijn laatste match in Romeinse loondienst kunnen zijn, ondanks een lopend contract tot medio 2024.

"Ik heb momenteel geen enkel contact met andere clubs", stelde hij. "Ik heb een gesprek gevoerd met mijn twee aanvoerders, omdat ze mij ook vroegen naar mijn toekomst. Ze weten nu wat ik ga doen, maar het blijft tussen ons."

"Destijds vertrok ik bij Inter, omdat ik helemaal rond was met Real Madrid. Maar er was voor de finale van de Champions League nog niets getekend. Nu is de situatie helemaal anders en heb ik met niemand gesproken. Ik denk alleen maar aan morgen en wat we willen presteren op het veld."