BEKIJK: AS Roma is opnieuw Europees finalist na felbevochten brilscore in Leverkusen

AS Roma heeft zich geplaatst voor de finale van de Europa League. In Leverkusen hadden de spelers van José Mourinho het lastig tegen de Duitsers, maar hield het stand. Ook een belegering in het slot volstond niet om verlengingen uit de brand te slepen. Een brilscore tot gevolg. Roma doet zo een jaar na de triomf in de Conference League een gooi naar glorie in de Europa League.