Sevilla wint Europa League van AS Roma na penalty's en oneindig lange partij voetbal

Sevilla - Roma in een notendop:

"Surprise" Paulo Dybala rendeert

Nochtans leek de wedstrijd maar de 90 minuten te duren. Want er zat vaart in het spel. Geen grote gevaren, maar wel veel balbezit. Vooral aan de kant van Sevilla.

Het was dé vraag die een antwoord moest vinden: Sevilla voor de 7de keer de Europa League of José Mourinho voor 6e keer een Europese beker? Beiden een succespercentage van 100 procent. Het was enorm lang wachten tot het antwoord zich kenbaar maakte.

Own goal leidt tot strafschoppen

Een knal van Rakitic tegen de paal aan het einde van de eerste helft, zette de toon van de tweede helft. Sevilla ging met een hogere versnelling op zoek naar de gelijkmaker.



En wie zoekt, die vindt. Een scherpe voorzet van Jesus Navas werd onder druk van die andere Marokkaan die schitterde op het afgelopen WK, En Nesyri, in eigen doel verwerkt door de assistgever van de 1-0, Mancini.

Nadien pakte Bono nog eens uit met scherpe reflexen.



Een rommelige fase leek een gemaakt doelpunt, maar dat was buiten de doelman gerekend. Ook Belotti later geraakte er niet voorbij. Het was duidelijk: Bono wilde strafschoppen.



En na enkele strafschopfases, veel blessuregevallen en nietszeggende verlengingen kreeg hij die ook.



Daarin toonde hij zich opnieuw superieur. Met zijn lange benen maakte hij de avond van Mancini nóg wat slechter. En zijn vingertoppen speelden ook een rol bij de elfmeter van Ibañez tegen de paal.



Montiel had uiteindelijk twee kansen nodig om een einde te maken aan de heel lange avond. Geschiedenis werd opnieuw herschreven door Sevilla, dat na een rotseizoen in eigen land, toch maar weer mooi die Europese beker mee naar huis neemt.

Het antwoord op de vraag die gesteld werd op 31 mei werd uiteindelijk gegeven op 1 juni. En de niet meer in Europese finales ongeslagen José Mourinho? Die ging heel snel, zonder dat de camera's het zagen, om zijn medaille, die hij even later in het publiek gooide, en verdween geruisloos.