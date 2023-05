José Mourinho flikt het weer en bereikt 6e Europese finale: "Niet bezig met mijn plek in de geschiedenis"

Zijn 'defensieve resultaatsvoetbal' zou achterhaald zijn, niet meer van deze tijd. Na enkele mindere jaren bij Manchester United en Tottenham leek José Mourinho langs alle kanten voorbijgestoken door de nieuwe generatie laptoptrainers.

Maar kijk: met AS Roma staat de Portugees voor het tweede jaar op een rij in een Europese finale, na de Conference League nu die van de Europa League.

Mourinho vierde het succes tegen Leverkusen zoals we hem kennen heel uitbundig en expressief. Maar na de match bleef hij the humble one.

"Ik ben niet bezig met mijn plaatsje in de geschiedenis van AS Roma. Ik wil gewoon deze jonge groep beter maken, zodat deze spelers grootse dingen kunnen bereiken."

"Ik wil ook zo graag iets terugdoen voor de fans van AS Roma, die mij sinds het begin zoveel gegeven hebben."

Een bescheiden Mourinho dus, maar zijn aanvoerder Lorenzo Pellegrini zwaaide wel met lof. "Hij is van een andere orde. Hij zorgt ervoor dat je doordrenkt geraakt van het belang van de match."

"Iedereen wist wat hij moest doen. We hebben gestudeerd, video's bekeken, ... Zeker in Europa kan onze coach het verschil maken."