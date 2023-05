Beloftevolle Bove laat Mourinho opnieuw juichen, drama voor ex-Bruggeling Kossounou

José Mourinho is met zijn Romeinen opnieuw op queeste in Europa. Na de Conference League, nu ook de Europa League? De zuinige 1-0-overwinning in eigen huis tegen Leverkusen - dat al meteen ex-Bruggeling Kossounou met een blessure verloor - was alvast een ferme stap in de juiste richting zijn. Herbekijk de beslissende fases hieronder.