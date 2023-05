De mooiste gravelroutes vind je hier (of maak je gewoon zelf)

Onze zoektocht naar de mooiste routes van Vlaanderen (en daarbuiten) leidde ons naar Nick Schuermans, beter bekend als de Parcoursbouwer. Al jarenlang ontwikkelt hij de meest verrassende routes, altijd nauwkeurig verkend en zorgvuldig uitgestippeld. De populaire PlugPlug-routes zijn allemaal van zijn hand.

Wat kenmerkt een mooie gravelroute?

“Eerst en vooral moet je voldoende onverharde ondergrond hebben. Ik hanteer een ondergrens van 50%. Het hangt ook af van de beschikbare offroadpaden in de regio. Op bepaalde plaatsen in Vlaanderen haal ik 90%, soms niet eens de helft.” En met offroad doelt Nick op het type waar de meeste gravelaars van houden: vlot berijdbare, snelle stroken. “Al is dat natuurlijk subjectief. Ik doe alleszins mijn best om het vrij makkelijk en toegankelijk te maken, zodat je je snelheid kan behouden. Daarom vermijd ik technische stukken met veel boomwortels of stenen.”

Ik doe mijn best om het makkelijk en toegankelijk te maken, zodat je je snelheid kan behouden. Parcoursbouwer Nick Schuermans

"Onlangs maakte ik een route in het West-Vlaamse Heuvelland, waar het erg modderig kan zijn. Toch is dat parcours ook bij nat weer perfect berijdbaar. Ik garandeer je dat je niet in een modderpoel terechtkomt.”

Hou je rekening met de toegankelijkheidsregeling in de natuur?

“Uiteraard, ook de natuur heeft haar rechten. En fietsers die mijn routes rijden moeten dat 100% legaal kunnen doen.” Het kluwen doorzien van waar je wel en niet mag fietsen, vindt Nick Schuermans geen sinecure: “Onlinekaarten komen niet altijd overeen met de signalisatieborden, die dan weer niet matchen met de kaarten aan de bosrand… Eenduidige info zou handig zijn, maar ik doe mijn best.”

Wie mijn routes rijdt, moet dat 100% legaal kunnen doen. Parcoursbouwer Nick Schuermans

“Als je vandaag een route rijdt die ik twee jaar geleden uittekende, is de kans groot dat je op bepaalde stukken niet meer mag fietsen. En de boswachter komt niet spontaan met die info naar mij”, lacht hij. “Ik moet het dus zelf opmerken of getipt worden. Dan ga ik meteen op zoek naar een mooi alternatief. Vervolgens sturen we een update naar iedereen die het gpx-bestand ooit bij ons downloadde. Zo blijf je in regel.”



De Parcoursbouwer aan het werk (foto: Sigfrid Eggers)

Hoe begin je aan een route?

“Ik probeer eerst de streek te doorgronden. Daarvoor gebruik ik alle beschikbare bronnen: topografische kaarten zijn de basis, maar ik gebruik ook Google Maps, Street View, Komoot, Gravelmap…" “Natuurlijk ga ik ook veel ter plaatse kijken. Voor mijn nieuwste route in de Borinage heb ik 7 dagen in het zwarte land doorgebracht. Tijd die ik nodig heb om het mooiste van de streek te kunnen vangen in mijn parcours. Ik heb dus geen geheime truc. Er veel tijd in steken, ja. Zowel thuis als op de fiets.”

De 10 Geboden van De Parcoursbouwer

Zin om zelf een route uit te tekenen? Pak het dan meteen goed aan: Neem je tijd. In een paar muisklikken maak je nooit de perfecte route. Probeer altijd het algoritme te overtroeven. Meng bronnen. Gravelstroken op gravelmap.com, hoogtepunten op komoot.com, oranje lijntjes op fietsnet.be… Hoe meer kaarten, hoe meer vreugd. Vind een tool op jouw maat. Ieder heeft zijn voorkeur, daarover valt niet te discussiëren. Brouter.de is mijn persoonlijke favoriet. Check legendes. De topografische kaarten van TopoMapViewer bieden een schat aan info. De grijswitgeblokte lijntjes zijn de gravelwegen die je zoekt. Verken, verken, verken. Street View biedt thuis voorpret, maar de echte fun begint waar de Google-auto niet geraakt. En elk uur op de fiets is meegenomen! Blijf legaal. Check de toegankelijkheidsregeling op de site van het Agentschap voor Natuur en Bos of op de bordjes bij de ingang van natuurgebieden. Hou het veilig. Vermijd levensgevaarlijke spoorwegovergangen of moordstrookjes langs suizende steenwegen. Denk vanuit ankerpunten. Heet je route "De Slag om Waterloo"? Doe dan zeker de Leeuw van Waterloo aan. Bouw je een gravelroute rond Ploegsteert, dan passeer je langs de plugstreets. Simpel, toch? Doe het met gevoel. Is er genoeg afwisseling tussen bos en veld? Zou een rustpunt na die hellingenzone welkom zijn? Is dat ene stuk asfalt niet te lang? Pas als je de route in één trek fietst, voel je de flow. Overweeg alternatieven. Een blubberstrook, een eindeloos industrieterrein of een veer dat enkel op paasmaandag vaart? Je route is maar zo goed als haar zwakste punt. De belangrijkste online bronnen: Komoot, Gravelmap, Google Maps, Trage Wegen, Chemins, Strava, RouteYou, TopoMapViewer, Fietsnet, Geopunt.

Pas als je de route in één trek fietst, voel je de flow. Parcoursbouwer Nick Schuermans

Zijn er nog blinde vlekken in Vlaanderen?

“Je kan in elke provincie wel gravelen, hoor. Zelf heb ik nog geen route gemaakt in Oost-Vlaanderen. In de Vlaamse Ardennen is er weinig gravel en er zijn al heel wat routes. Ik kan daar weinig meerwaarde creëren." "Dan ga ik liever de grens over om minder bekende regio’s te ontginnen. De Borinage, het Ruhrgebied of de Moezelstreek bijvoorbeeld. Zeker de verplaatsing waard!” Dat Vlaanderen weinig te bieden heeft, wil Nick daarmee niet gezegd hebben: “Integendeel! In de Kempen heb ik een route van 320 km uitgetekend. Als je die rijdt besef je meteen hoe mooi Vlaanderen kan zijn.”



Bestaan er bewegwijzerde gravelroutes?

“Niet naar mijn weten. Maar als er toeristische diensten geïnteresseerd zijn, mogen ze altijd contact opnemen”, knipoogt Nick. “Je hebt wel de bewegwijzerde mountainbikeroutes van Sport Vlaanderen. De meeste daarvan zijn technisch niet zo uitdagend zijn en lenen zich ook wel voor gravelritten.”



Gravelen zonder gps is dus onbegonnen werk?

“Ja en nee. Wil je een vooraf uitgetekende route rijden, dan heb je het gpx-bestand en een gps-toestel nodig. Veel routes zijn gratis, andere kan je voor een klein bedrag aankopen. Je krijgt dan een startgids met info over bevoorradingsplekken onderweg én gratis updates als de route zou wijzigen.”

Een gps is geen absolute must. Begin gewoon te fietsen. Parcoursbouwer Nick Schuermans

Toch is een gps volgens Nick geen absolute must op de gravelbike: "Begin gewoon te fietsen. Ik beleef evenveel plezier door het avontuur op te zoeken en met een papieren kaart op pad te gaan."

"En zonder kaart kan ook, gewoon op goed geluk. Zie ik een mooie weg, dan sla ik die in. Rij ik me vast, dan draai ik terug. Die absolute vrijheid, dat is de ware charme van het gravelbiken."



Nick Schuermans in zijn element (foto: Pieter Stockmans)

De 3 favoriete routes van Nick Schuermans

PlugPlug Voorkempen: "Je fietst van start tot finish in het groen. Omdat het parcours vlak en weinig technisch is, hoeft je hartslag nergens in het rood. Onderweg passeer je de abdij van Westmalle en tal van gezellige terrassen om te verpozen. De Trappist van bron tot monding dus..."



PlugPlug Borinage: "Rond Bergen gravel je langs scheepsliften en dwars door monumentale mijnsites. In een lappendeken van weerzinwekkende industrie en sprookjesachtige plekjes beklim je vijf terrils. Het parcours biedt een unieke inkijk in een intrigerende streek."



PlugPlug Opaalkust : "Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez. Krijtkliffen, woeste baren en charmante vissersdorpjes. Let wel: het binnenland golft er nog harder dan de zee en het grind is vaak grof van korrel. Wie niet vies is van wat hoogtemeters en keien, vindt hier een magistraal parcours in een subliem decor. En dat op minder dan een uurtje autorijden van De Panne."