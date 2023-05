Ook bij mannen mag Gantoise eerste landstitel in meer dan 100 jaar vieren

Watducks had op weg naar de finale wel topfavoriet Léopold uitgeschakeld in de play-offs, maar een tweede stunt leek heel onwaarschijnlijk na een 3-0-nederlaag in de heenwedstrijd van de finale tegen Gantoise.

En Gantoise was niet van plan om de Waals-Brabanders hoop te geven. Net op het einde van het eerste kwart gaf Guillaume Hellin de Gentenaars nog wat meer zekerheid over een eerste landstitel in meer dan 100 jaar.

Vijfvoudig kampioen Watducks stribbelde nog wat tegen met de gelijkmaker, maar Timothy Clément maakte nog eens duidelijk dat ook de Gentse mannen de titel niet zouden afgeven. De 2-2 in het slot kon het feestje niet meer bederven.

Voor het eerst sinds 1921 is Gantoise nog eens kampioen bij de mannen. Op de erelijst volgen ze Racing op.