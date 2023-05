Diepe ontgoocheling bij Dragons, Gantoise draait de finale nog om en kroont zich (weer) tot kampioen

Vrouwen: Gantoise verlengt zijn titel

Voor het derde jaar op een rij vochten Gantoise en Dragons om de titel in de ultieme competitiefinale. Gantoise had zich de voorbije 2 jaar al de sterkste getoond en was ook nu de grote favoriet als nummer 1 van de reguliere competitie.



Dragons eindigde 3e in de competitie, maar deed het in de heenwedstrijd van de finale prima. Het won die match met 2-1 en zette Gantoise, dat onder zijn niveau presteeerde, zo onder grote druk.

Dragons had vandaag genoeg aan een gelijkspel om voor het eerst sinds 1994 de titel te pakken en dat leek nog te gaan lukken ook. Al vroeg in de wedstrijd kon Abi Raye een penaltycorner afwerken: 0-1 voor Dragons.

In het restant van de eerste helft waren de beste kansen ook nog eens voor Dragons. Maar een doelpunt zat er niet meer in.

In het 3e kwart begon de partij te draaien. Dragons was al een paar keer door het oog van de naald gekropen toen Ambre Ballenghien Gantoise op gelijke hoogte (1-1) bracht.

Op zich was er voor Dragons nog geen vuiltje aan de lucht, maar de dames uit Brasschaat bezweken in de slotfase van de wedstrijd onder de grote Gentse druk.

In de laatste 3 minuten ging de doelvrouw van Gantoise naar de kant, ten voordele van een 11e veldspeelster. Het loonde. Berta Bonastre scoorde de 2-1 en zo sleepte Gantoise alsnog shoot-outs uit de brand.

In die shoot-outs kwam Gantoise meteen op 1-0, waarna aan beide kanten enkele missers volgden. Delphine Mariën bracht Dragons nog terug tot 1-1, maar na de 2-1 van Alix Gerniers lag alle druk op de schouders van Manu Vilar Del Valle. De Uruguayaanse van Dragons geraakte niet voorbij een sterke Pauline De Ryck en zo kon Gantoise de titel vieren.

Voor Gantoise is het de 3e titel op een rij en de 5e in de geschiedenis, na 2006, 2009 en dus 2021 en 2022.