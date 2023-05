Wie wordt Belgisch hockeykampioen? Maak kennis met de sterktes en de zwaktes van de 4 teams

Gantoise: speelt met hoge pressing

"Benieuwd of dat ook lukt tegen WatDucks", gaat Geerts voort. "Want als zij in de cirkel komen, gaan ze vol voor de strafcorner."

"Toch staan ze in de finale. Omdat ze het tactisch slim aanpakken", legt onze commentator uit. "Doelman Tomas Santiago speelt niet zijn beste seizoen, maar met een hoge pressing vermijdt Gantoise dat hij in actie moet komen."

Gantoise speelt in de "Argentijnse" kleuren.

Waterloo Ducks: de strafcorners vliegen erin

In de halve finales heeft WatDucks topfavoriet Léopold terecht uitgeschakeld.

"En in doel staat Simon Vandenbrouck, de derde keeper van België. Die doet het beter dan de goalie van Gantoise."

"Met de Franse verdediger Victor Charlet beschikt WatDucks over een ijzersterk wapen. Zijn strafcorners vliegen erin. Dit seizoen zit hij al aan 40 doelpunten", weet onze commentator.

De Waterloo Ducks schakelden in de halve finales favoriet Léopold uit.

Gantoise: de favoriet die wat goed te maken heeft

"Maar Gantoise blijft een team vol topspeelsters", gaat onze commentator voort. "Als Ambre Ballenghien met vertrouwen speelt, vliegen de ballen erin. Zij durft er al eens eentje in de kruising te jagen."

"Dit seizoen is er een einde gekomen aan een reeks van 100 matchen zonder nederlaag. Achterin miste Gantoise misschien de ervaring van Stephanie Vanden Borre, die de club geruild heeft voor Braxgata."

Dragons: de thuisploeg in een goede flow

competitie: 3e

3e 1x kampioen: 1994 - de voorbije 2 jaar vicekampioen

1994 - de voorbije 2 jaar vicekampioen sterspeelster: ex-Nederlands international Valerie Magis

Floris Geerts: "Bij Dragons zitten ze in een goede flow. Halfweg het seizoen had ik ze afgeschreven, maar in de terugronde wonnen ze de ene match na de andere."

"Eindwinst in Europacup II tegen de Duitse topclub Mannheimer heeft de ploeg uit Brasschaat een boost gegeven."

"Dat zag je vorig weekend ook in de halve finales", gaat onze commentator voort. "Ze gingen voorbij Braxgata dankzij shoot-outs. Sterk, want met Elena Sotgiu heeft Braxgata een prima keepster in doel staan."

"Dragons komt met een gevarieerd en internationaal team het veld op. Coach Bas van Zundert is een ervaren Nederlander. Hij laat de ploeg veel minder defensief spelen. Hij wil lekker hockeyen."

"Ik verwacht dus een intensere finale dan de voorbije 2 seizoenen. Ook omdat Dragons de finale op eigen terrein afwerkt."