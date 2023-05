Gouden stick Charlotte Englebert ruilt Racing voor Den Bosch: "een unieke kans"

Charlotte Englebert, vorig jaar tot beste speelster van de Belgische competitie verkozen, gaat volgend seizoen in de Nederlandse hoofdklasse aan de slag. De Gouden stick ruilt Racing voor Den Bosch. Dat maakte haar management vrijdag bekend.

De 21-jarige Red Panther, Rising Star van het jongste WK, tekende voor vier jaar. "Dit is voor mij een unieke kans om bij een van de beste teams van Nederland te spelen", zegt de aanvallende middenvelder op de website van haar nieuwe werkgever.

"De cultuur van een club vind ik belangrijk. Ik denk dat die van Den Bosch goed bij me past. Ik geloof dat ik bij Den Bosch nog veel kan leren. Dat op het gebied van hockey, winnaarsmentaliteit en het spelen van belangrijke wedstrijden. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging: in een andere omgeving spelen, hard trainen en veel plezier hebben."

Met Royal Racing Club Brussel staat Englebert momenteel op de zesde plaats in de Belgische competitie, op slechts één punt van de nummer drie. Met nog één speeldag te gaan is Racing met vier andere teams in een spannende strijd om een plaats in de play-offs verwikkeld.

De Bosch is in Nederland op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie tweede en is al zeker van een plaats in de play-offs.