Daring verzekert zich van sportieve redding, maar wacht op beslissing BAS

De 4 tickets voor de play-offs (Leopold, Dragons, Gantoise en WatDucks) waren al verdeeld.

In de strijd om het behoud stond er op de voorlaatste speeldag wel nog veel op het spel.

Daring verzekerde zich van de 9e plek en het sportieve behoud door Herakles een 1-2-nederlaag aan te smeren. Alleen moeten de Brusselaars nog bang afwachten wat het BAS beslist.

Daring kreeg immers geen licentie om volgend seizoen in de hoogste hockeyklasse aan te treden. De club is in beroep gegaan bij het BAS, dat uitsluitsel moet brengen.

Nog in de degradatiestrijd liepen Ukkel Sport (10e) en Leuven (11e) allebei tegen een nederlaag aan: Ukkel Sport ging met 2-4 onderuit tegen Orée, Leuven beet met 1-5 in het zand tegen Dragons.



Ukkel en Leuven zullen volgende zondag op de slotspeeldag strijden om de barrageplek.

Hekkensluiter Old Club verloor met 8-3 tegen de Waterloo Ducks en zal Ukkel of Leuven vergezellen naar de tweede klasse.



In de top 4 liet enkel Leopold een steek vallen bij Racing (3-3). De Gentse mannen wonnen met het kleinste verschil tegen Braxgata (1-0) en zullen, tenzij een onverwachte misstap bij Old Club, zondag hun derde plaats in het klassement veiligstellen.