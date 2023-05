Brittney Griner is helemaal terug: staande ovatie bij 1e WNBA-duel na 10 maanden cel in Rusland

Griner was met Phoenix Mercury op bezoek bij de LA Sparks, meer dan 10.000 toeschouwers juichten haar toe. Vorige week in een voorbereidingswedstrijd liet de zevenvoudige All Star van 2,06 m al zien dat ze niets van haar talent had verloren.



Ze nam ook in de eerste officiële competitiewedstrijd haar team op sleeptouw met 18 punten, 6 rebounds en 4 blocks in 25 minuten.



Griners laatste WNBA-match was in oktober 2021, ook voor haar Russische club Jekaterinenberug speelde ze al langer dan een jaar niet.



In februari 2022 werd ze op de luchthaven in Moskou opgepakt, nadat er cannabisolie in haar koffer was gevonden. Ze had die bij voor medicinaal gebruik, maar - in volle oorlogslogica net in de maand van de inval van Rusland in Oekraïne - werd ze door Rusland veroordeeld tot 9 jaar cel voor drugssmokkel. Begin december werd ze geruild met de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.



"Je moet weer aan het werk en alles opzijzetten", vertelde Griner over de emotionele avond op ESPN, dat de match rechtstreeks uitzond.



Er zat heel wat mooi volk in de tribunes in LA, zoals Billie Jean King en LA Lakers-coach Darvin Ham. Vicepresident Kamila Harris bezocht beide ploegen voor de partij op in de kleedkamers.