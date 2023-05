Wat heeft Champions League-winnaar Fink op Stayen te zoeken? "Straffe stoot van het bestuur"

Zo verzamelde Fink als speler meer dan 150 caps in de Bundesliga en stak hij met Bayern München zelfs de Champions League-beker in de lucht.

Door de jaren heen was er vaak kritiek, maar onder de Japanners kwam STVV nooit in degradatiegevaar.

Er wacht de Duitser een flinke klus op Stayen. STVV ziet een hele vloot sterkhouders, waaronder topschutter Gianni Bruno, vertrekken.



Stef Wijnants: "De kern van Sint-Truiden is op dit moment flink uitgedund. Daar moeten nog zeker 10 tot 12 spelers bijkomen. Dat maakt het Fink extra moeilijk."



Met de aanstelling van Fink kiest STVV, na de passage van Bernd Hollerbach, opnieuw voor een Duitse coach.



"Of de club zo niet voeling bij de fans dreigt te verliezen? Neen. Door de jaren heen was er vaak kritiek, dat klopt. Maar onder de Japanners is STVV nooit in acuut degradatiegevaar gekomen."



"Dat geeft hen veel krediet bij de fans. Of er dan een Duitser of een Spanjaard aan het roer staat, maakt hen niet veel uit", besluit Wijnants.