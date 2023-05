Nieuwe STVV-coach Fink: "Riga en Dubai waren leuk voor even, maar hier zie ik toekomst"

Fink was enkele jaren geleden nog coach van Vissel Kobe in Japan. De link met de Japanse eigenaars van STVV is dan ook al snel gelegd. "Door mijn verleden in Japan heb ik ervaring met de Japanse cultuur. Ik hou van het respect van Japanners", vertelt de kersverse coach.

De grootste troef van de nieuwe trainer ten opzichte van zijn voorganger is volgens Fink dat hij al op plekken over de hele wereld actief is geweest. "Daardoor kan ik erg goed omgaan met verschillende culturen", vertelt hij.

Toch is hij ook kritisch over zijn avonturen in Riga en Dubai: "Daar werken was leuk voor even, maar lang houd je het daar niet vol. In België zie ik mezelf echt wel een toekomst uitbouwen. En het is ook gewoon dichter bij huis en bij mijn moeder."

Als het dan effectief over de toekomst gaat, haalt Fink de Duitse nuchterheid in zich naar boven. "Ik wil vooral realistische ambities voor volgend seizoen. Eindigen tussen de zesde en de twaalfde plaats zou mooi zijn", besluit hij.