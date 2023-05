CL-winnaar Thorsten Fink (55) is nieuwe coach van STVV: "Sluit aan bij ons DNA"

In december wist STVV al dat het voor het volgende seizoen een nieuwe coach moest zoeken, toen besloten Hollerbach en de Japanse CEO Takayuki Tateishi om na 2 jaar de samenwerking in juni te stoppen.



STVV is maar wat trots dat het met Fink een Champions League-winnaar kan voorstellen. "Fink is een heel ervaren coach die de mouwen wil opstropen en een echte winnaarsmentaliteit heeft. Daarom is hij de ideale kandidaat om STVV te leiden in dit jubileumseizoen", verwoordt Tateishi.



STVV viert op 23 februari 2024 immers zijn 100e verjaardag. Dat Fink bij Vissel Kobe in Japan successen boekte, zal wel meegespeeld hebben. Hij had er onder meer Thomas Vermaelen onder zijn hoede en won in 2019 de Japanse beker.



In het begin van dat decennium speelde hij 2 keer kampioen van Zwitserland met FC Bazel én pakte hij de Zwitserse beker.



Zijn laatste 2 trainersjobs duurden maar een paar maanden: van januari tot mei 2022 coachte hij de Letse eersteklasser Riga FC, van mei tot november 2022 was hij aan de slag bij Al-Nasr in Dubai.