Renners vallen als vliegen in Giro: hoeveel moeten er overblijven om te mogen finishen?

Toch is het zeker niet de enige ploeg die geteisterd wordt in deze Giro. Slechts 5 van de 22 teams zijn nog voltallig.

Renners aan de start

Een ploeg mag in principe niet deelnemen aan een wedstrijd met minder dan vijf renners. Doet een team dat toch, dan betaalt het een boete van 5.000 Zwitserse frank per ontbrekende renner. Elk team mag vanaf 72 uur voor de start van een wedstrijd ook maximaal twee reserverijders aanduiden om uitvallers nog te vervangen.

Sinds 2018 heeft de UCI het maximum aantal renners aan de start van een grote ronde teruggebracht van 9 naar 8. Zo bestaat het Giro-, Tour- of Vuelta-peloton, op enkele uitzonderingen na, maximaal uit 176 renners. Op die manier wil de UCI de wedstrijden veiliger maken. In alle andere WorldTour-wedstrijden mag een ploeg maximaal 7 renners opstellen.

Renners aan de finish

Op het aantal renners aan de finish staat geen minimum. Het is dus perfect mogelijk dat een team met één renner aankomt in Rome, Parijs of Madrid, laat staan nul. Als een team minder dan drie renners overhoudt in een grote ronde, neemt de organisatie dat team niet meer op in het ploegenklassement.

Soudal-Quick Step wordt dus nog net opgenomen in het ploegenklassement. Lotto Soudal, zoals Lotto Dstny toen nog heette, had in 2021 minder geluk. Toen bleef het Belgische team slechts met twee pionnen over in de laatste week van de Giro: Harm Vanhoucke en Stefano Oldani. In de laatste tien jaar onderging ook Orica-GreenEDGE hetzelfde lot in de Giro van 2014.

Toch kan het nog erger. In de Giro van 2003 zag Lotto-Domo 8 renners uitvallen. Enkel Koos Moerenhout haalde toen, samen met vier stafleden, het eindpodium.