Patrick Lefevere: "Het gemakkelijkste zou zijn: bus binnen en weg. Maar dat doen we niet"

Met de klap is Soudal-Quick Step meer dan gehalveerd: na kopman Remco Evenepoel zijn nog eens 4 renners uitgevallen door corona. Ploegmanager Patrick Lefevere: "Of de kans bestaat dat we Rome niet halen? Dat kan, maar het zou heel onfair zijn om de overgebleven renners in de steek te laten."

Ploegmanager Patrick Lefevere zat gisterenavond bij de organisatie toen hij telefoon kreeg van ploegdokter Toon Cruyt. "Als hij belt, weet ik dat het niet goed is." "Ik dacht dat er één geval was, maar hij vroeg me of ik neerzat. Het zijn er 4, zei hij. Het is heel merkwaardig: we tellen 5 besmette renners, maar geen staflid." "En voor zij die twijfelden: de testen zijn in een laboratorium in Modena gedaan en een PCR-test liegt niet." Soudal - Quick Step heeft nog slechts 3 renners in koers. "Of de kans bestaat dat we Rome niet halen? Dat kan, maar het zou heel onfair zijn om de overgebleven renners in de steek te laten." "Het gemakkelijkste zou zijn: bus binnen en weg. Maar dat doen we niet." Ook de stafleden moeten niet met z'n allen naar huis. "We hebben verzorgers nodig voor het hotel, onderweg en aan de finish. Zoveel gaan er dus niet huiswaarts." Wat kan het resterende trio nog uitrichten? "Ze hebben geen verplichting meer. Niets is beter dan hen los te laten." "Ze kunnen doen wat ze willen. Pieter Serry heeft kort voor de Giro corona gehad. Misschien wint hij wel deze Giro." (lees voort onder de tweet)

"Giro was ontgoocheld dat we niets hadden laten weten en daar hebben ze een punt"

Patrick Lefevere sprak gisteren dus ook met koersbaas Mauro Vegni. De Giro is ontgoocheld over hoe de opgave van Remco Evenepoel gelopen is. "Hij was heel erg ontgoocheld dat we hen zondag niet gebeld hadden en daar heeft hij een punt. Ik heb me verontschuldigd." "Ik was thuis en heb er toen niet aan gedacht na die uppercut. Ik wil ploegleider Davide Bramati ook niet met de vinger wijzen. Normaal belt hij voor elke scheet, nu niet." "En die Italianen overdrijven natuurlijk: ze zeiden dat hij voor hen nog aan de start stond omdat we niets hadden laten weten. Maar we hadden het aan de medische controle gemeld." "We hebben een fout gemaakt en onze dokter Yvan Vanmol gooide daarna nog wat olie op het vuur." "Dat heeft wat heisa veroorzaakt, waardoor de Gazzetta dello Sport revanche nam met een artikel. Ik dacht dat die auteur verstandig was, maar ook verstandige mensen hebben kleine kantjes."

"Patrick zet ons nooit onder druk voor beslissingen die we niet willen nemen"