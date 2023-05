Patrick Lefevere over Remco Evenepoel in de Tour: "Ik snap de roep, maar laat ze maar roepen"

2 dagen na de positieve test van Remco Evenepoel is Patrick Lefevere nog altijd de brokken aan het oprapen die die bom heeft achtergelaten binnen zijn ploeg. "Het was een shock, ja."

"Vandaag testte hij nog altijd positief, dus al die insinuaties mogen opgeborgen worden. Dat we eerst de rustdag hadden moeten afwachten en er daarna een rustig sprintersritje was ... Dat was allemaal geen optie."

"Hij heeft nog altijd symptomen momenteel: keelpijn, vermoeidheid, ... Maar geen koorts."

Her en der dook de suggestie op dat de opgave van Evenepoel opgezet spel was, onder meer in La Gazzetta dello Sport. "Ik dacht dat La Gazzetta een kwaliteitskrant was, maar nu verlagen ze zich blijkbaar ook tot dat niveau."

Ook Girobaas Mauro Vegni lijkt zijn kar te keren. "Maar ik ga straks eens met hem praten", verzekert Lefevere.

"Hij heeft wel een punt dat we een fout gemaakt hebben door de organisatie niet op de hoogte te brengen. Maar bijna iedereen in de ploeg was zo aangeslagen dat ze vooral bezig waren met de jongens die hier waren. Dat hebben ze over het hoofd gezien."