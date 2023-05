Patrick Lefevere heeft gisteren gevloekt: "Hopelijk geen grotere schade tegen rustdag maandag"

Uiteindelijk lijkt het mee te vallen, maar het is sowieso vloeken. "Absoluut. De ploeg was zogezegd afwezig eergisteren, maar gisteren waren ze echt goed. We hadden gewaarschuwd voor gevaar." "Want we kennen deze streek. Er is ooit eens 50 man over een lijn gegleden die voor de publiciteit op de grond geschilderd was. In de spurt ging iedereen onderuit, zoals Cavendish gisteren." Lefevere deed zuchtend een voorstel: "Het zou misschien slimmer zijn van de organisatie om de laatste 10 of 20 km te neutraliseren om dit soort ravage te vermijden." (lees voort onder foto)

"Hopen dat de schade niet groter is op rustdag"

Renaat Schotte haalde gisteren aan dat de tweede dag vaak het lastigste is na een val en laat het morgen nu een zware bergrit zijn. "Dat zullen we morgen zien. Maar vandaag is het zeker ook geen makkelijke rit. Langs de Amalfitaanse kust is er geen meter recht en plat."



"Het wordt weer de hele dag zweten en proberen je plaats in het peloton te houden. We gaan dag per dag bekijken hoe hij zich voelt. Het lichaam reageert immers ook op blessures en inslagen."



De eerste rustdag is maandag. "We moeten hopen dat de schade dan niet groter geworden is."



Wat doet dit nu met het hoofd van de tot eergisteren van zelfvertrouwen blakende Evenepoel, is een vraag voor zijn baas. "Het is natuurlijk niet leuk. Hij was goed. Iedereen was aan het panikeren over de ploeg die zogezegd slecht was eergisteren, maar hijzelf was heel sereen: "Zolang ik niet in de problemen kom, is het geen probleem.""



"Daarna is er gebeurd wat er is gebeurd. En dat is niet oké."