Mads Pedersen ontploft aan de voet van de Vesuvius, hartzeer voor de vluchters

clock 17:09 17 uur 09. Zonde voor Simon Clarke en Alessandro De Marchi, maar ze hebben het zelf weggegooid door te gokken in de slotkilometer. Bij de bocht op 300 meter van de finish spatte hun sprookje uit. Fernando Gaviria zette - zoals te vaak - van erg ver aan, maar kon zijn inspanning niet volhouden. Mads Pedersen kroop naar zijn achterwiel en ging erop en erover.

clock 17:09 17 uur 09. Mads Pedersen! Mads Pedersen remonteert de Colombiaan nog en beloont Trek-Segafredo voor het werk vandaag en de voorbije dagen.

clock 17:08 17 uur 08. Fernando Gaviria schiet als een kogel weg.

clock 17:08 17 uur 08. Ze worden nu toch overrompeld. Jammer, jammer...

clock 17:08 17 uur 08. De voorsprong lijkt net voldoende. Simon Clarke zal de sprint moeten lanceren.

clock 17:07 Laatste km. Daar is de vod. Alessandro De Marchi schudt: hij neemt niet meer over.

clock 17:07 17 uur 07. Het peloton ziet de 2 leiders rijden, maar ze lossen elkaar nog af. Als er niet gepokerd wordt, is het voor hen.

clock 17:06 17 uur 06. De uitsmijter bolt niet lekker: een stukje kasseien dat lelijk helt. Maar het spandoek van de laatste 2 kilometer brengt hen weer wat dichter bij de verlossing.

clock 17:05 17 uur 05. Nog 3 kilometer. 32 seconden: het zijn de klassementsploegen die het kopwerk verrichten. Hun job zit er in deze veilige zone nu op. Het dubbeltje valt de kant op van onze koplopers.

clock 17:04 17 uur 04. De wind lijkt geen bondgenoot voor het kopduo, maar dat Ineos het peloton aanvoert, is een veeg teken. Sprinten ze in de grote groep voor de derde plaats?

clock 17:02 17 uur 02. Je zou denken dat er nog voldoende vers bloed in het peloton zit, maar ze komen geen seconde dichter: 40".

clock 17:00 17 uur . Nog 6 kilometer: Geraint Thomas is terug in deze chaotische finale. Wat is het spannend!

clock 16:59 16 uur 59. Je moet jandorie over stalen zenuwen beschikken bij zo'n inhaalbeweging in de diepe finale. Intussen blijven Alessandro De Marchi en Simon Clarke zich ontzettend kranig verweren. Je zou het hen gunnen.

clock 16:56 16 uur 56. Nog 10 kilometer. Filippo Ganna is de locomotief voor Geraint Thomas. Ook de Welshman staat op het punt om terug te keren. De kloof loopt zeker niet razendsnel terug: nog 57 seconden.

clock 16:54 16 uur 54. Ook pech voor Thomas. Het is echt wel een linke finale en incidenten staan in de sterren geschreven. Bij Ineos Grenadiers is er paniek: Geraint Thomas heeft voet aan de grond moeten zetten.

clock 16:52 16 uur 52. De kopman van Jumbo-Visma tikt de staart van het peloton weer aan, maar opschuiven is nu de boodschap. Al is dat geen sinecure op deze smalle wegen. Het enthousiasme is groot in Napoli. Toch maar opletten met al die fans. En voor de lekke banden, zoals we ook al voor de start konden vaststellen.

clock 16:50 16 uur 50. Op zijn rechterbil draagt Primoz Roglic ook de sporen van een val. Hij is een stukje textiel kwijtgespeeld, maar Radio Corsa heeft nooit iets laten doorsijpelen.

clock 16:50 16 uur 50.

clock 16:49 Lekke band van Roglic. Vandaag is het weer de beurt aan Primoz Roglic om het alarmsignaal te laten afgaan. De Sloveense topfavoriet staat stil met een lekke band. Nog 15 kilometer: hij zal wel terugkeren, maar het zorgt weer voor nervositeit.