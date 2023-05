Omhelzing tussen 2 onfortuinlijke vluchters, Clarke: "Pokeren? We hadden er geen tijd voor"

Simon Clarke: "We geraakten verder dan eigenlijk mogelijk was"

Simon Clarke en Alessandro De Marchi trokken met 3 gezellen snel ten aanval, de Australiër en de Italiaan zouden het tot op 300 meter van de finish uitzingen.

Het peloton leek zijn tanden stuk te bijten na hun intense koppeltijdrit, maar na de rode vod was de verstandhouding zoek bij de tandem, tot vorig jaar nog ploegmaats.

De Marchi kwam niet meer op kop en het spelletje ontplofte in hun gezicht.

"We hebben alles gegeven en we zijn verder geraakt dan eigenlijk mogelijk was", reageerde Clarke (36) behoorlijk nuchter.

"Alessandro was erg sterk en we hebben elkaar goed afgelost. We hebben ervoor gevochten, maar we kwamen enkele meters tekort."

"Het gepoker op het einde? Dat was het nauwelijks. We hadden er geen tijd voor. We wisten dat het peloton erg dicht zat."

"Er komt altijd een moment waarop je past voor een kopbeurt. Of dat nu op 1.000 of 500 meter voor het einde is..."

"We konden niet sneller na een tijdrit van 160 kilometer. We kunnen niet klagen."