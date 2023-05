Remco Evenepoel stelt gerust: "Ideale rit om los te rijden, het komt wel goed"

Remco Evenepoel had na het tumult van gisteren gehoopt op een rustige etappe en zijn gebeden werden verhoord. "Het was een snelle etappe, maar we zaten altijd goed vooraan in de afdalingen en zijn uiteindelijk veilig binnengekomen. Top, hé?!"

Ook het medisch rapport ziet er goed uit. "Ik heb nog wel een stijf been, maar ik ben niet gelost. Dat is toch al goed."

Morgen wordt het wel andere koffie naar Gran Sasso. Dan zal Evenepoel pico bello moeten zijn. "Het zal mij geen parten meer spelen", stelt hij gerust. "De pijn is maar oppervlakkig. Ik heb goed kunnen losrijden vandaag."