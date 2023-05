Ploeg komt met nieuwe update over Evenepoel, die "veel pijn" had: "Donderdag wordt moeilijke dag"

"Hopelijk gaat het na een massage, een bezoekje aan de osteopaat en een goeie nachtrust beter. De spieren zullen de komende dagen de slag moeten verteren. Het zal ook even duren vooraleer die blauwe plek weg is, hopelijk is de pijn sneller weg. Morgen (donderdag, red.) wordt sowieso een moeilijke dag."

"Na de eerste val was Remco redelijk oké", vertelt hij. "Na de tweede had hij veel pijn aan de rechterkant. Remco hield er een grote blauwe plek aan over en heeft last bij het samentrekken van zijn spieren. Ook zijn bekken zit geblokkeerd."

Later op de avond kwam de ploeg met een officiële update via dokter Toon Cruyt.

Vervaeke: "Kirsch sneed Remco de pas af"

Ploegmaat Louis Vervaeke was na de aankomst in het ongewisse over de toestand van zijn kopman. "Maar het is altijd wonden likken als je aan zestig kilometer per uur over de grond gaat."

"De eerste val van Remco was zonder erg, de tweede moeten we nog afwachten. Hoe die tweede gebeurde? Remco hoorde zijn naam en wou weggaan uit het gedrum. Daardoor keek hij naar rechts, maar Kirsch (Trek-Segafredo, red.) - en dat is al niet mijn maat - sneed zijn pas af."



"Het was vandaag verschrikkelijk glad, echt ongelooflijk", ging Vervaeke verder. "Je blijft de hele dag bij de eerste twintig om het gevaar te vermijden, maar je ziet maar dat het toch altijd kan gebeuren."