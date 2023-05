Dag 11 van de Giro: slechts 5 teams zijn nog au grand complet

Aanvankelijk leek de Giro min of meer te ontsnappen aan de virusplaag, maar Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck) was op dag 5 het eerste officiële slachtoffer.

Opvallend: de 3 Belgische WorldTour-teams aan de start van deze Giro, zijn het zwaarst geraakt.

Vandaag werd de afvallingskoers voortgezet: 8 renners gingen niet van start in Camaiore.

"Men had in het begin van deze Giro al maatregelen moeten nemen", vertelde José De Cauwer vanochtend nog eens bij Radio 1. "Maar we zijn altijd slimmer als we van de markt komen dan wanneer we er naartoe gaan."

"De ploegdokters zeggen het nu ook, maar ze hadden in het begin ook iets kunnen zeggen tegen de organisatoren. Er waren al coronagevallen voor de start, het virus circuleerde al."

"Maar men heeft gewacht tot de roze trui de Giro moest verlaten en daarna is er paniek. Dat is een beetje laat."