Zelfs straffer dan Federer: de indrukwekkende cijfers achter het droomseizoen van Jannik Sinner

Toch doet Sinner nog beter op het eindtoernooi dan de twee tennisiconen. Federer verloor in 2010 amper 35 spelletjes op weg naar de titel, Djokovic in 2015 36 spelletjes. Sinner liet maar 33 spelletjes liggen in Turijn.

Nog wat mooie namen: Sinner won in één jaar de Australian Open, de US Open en de ATP Finals, net zoals Novak Djokovic en Roger Federer.

Sinner zette in stijl de kroon op het werk, want hij boekte 5 zeges op 5 in Turijn. De Italiaan verloor voor eigen publiek zelfs geen set, wat niet meer was gebeurd op de ATP Finals sinds 1986. Alleen John McEnroe en Ivan Lendl deden het hem voor.

Taylor Fritz, die na de finale van de US Open ook op de ATP Finals aan het kortste eind trok tegen Sinner, vatte het seizoen van de Italiaan samen in drie woorden. "Een waanzinnig jaar", zei de Amerikaan.

Valt er dan niets te doen tegen Sinner? Dat 3 van zijn nederlagen dit seizoen tegen Carlos Alcaraz kwamen, toont dat de Spanjaard wel de wapens heeft. Met zijn acrobatische aanval en zijn werk aan het net vond Alcaraz wel al oplossingen.

Sinner was dit seizoen ook ongenaakbaar op hardcourt, maar op gras en gravel haalde hij dit seizoen geen enkele finale op een Masters 1.000 of grandslamtoernooi.

"Ik geloof dan ook dat er nog marge voor verbetering is", zei Sinner. "Er zijn nog wat punten waaraan ik kan werken, al zijn het kleine details. Soms voelde ik echt dat ik niet beter kon spelen."

Toch hangt er nog een schaduw over het droomseizoen van Sinner. Eind augustus raakte bekend dat de Italiaan in maart 2 keer positief had getest op lage hoeveelheden clostebol, een verboden steroïde.

Sinner ging met succes in beroep. Hij verklaarde dat de substantie in zijn lichaam was terechtgekomen door een spray om een snee in zijn vinger te behandelen. De WADA is het evenwel oneens met het oordeel dat er geen sprake zou zijn van "schuld of nalatigheid" en eist een schorsing van 1 à 2 jaar.