Na twee grand slams nu ook nog de ATP Finals: Jannik Sinner bekroont topjaar met winst voor eigen volk

Nitto ATP Finals Jannik Sinner ( 1 , 1 ) Taylor Fritz ( 5 , 5 ) einde 6 set 1 4 6 set 2 4

Een dominante week die zijn boerenjaar nog wat extra in de verf zet. Jannik Sinner heeft in eigen land de ATP Finals gewonnen zonder ook maar één set te verliezen. In de finale tegen Taylor Fritz won de Italiaan met 6-4, 6-4. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Sinner de seizoensafsluiter op zak kan steken.

Er was deze week helemaal niets te doen aan een oppermachtige Jannik Sinner. In de groepsfase rekende hij af met De Minaur, Fritz en Medvedev en in de halve finale werd ook Ruud opzijgeschoven. Dat deed de Italiaan allemaal met veel bravoure: hij verloor geen enkele set. Taylor Fritz, het vijfde reekshoofd, was dus gewaarschuwd. Al wilde de Amerikaan wel revanche nemen voor de verliespartij van eerder deze week in de groepsfase tegen Sinner. Maar Sinner liet al snel merken dat het hem ook in de finale menens was. Met enkele knappe punten liet hij Fritz - net als vorige week - afzien.

Na 7 spelletjes was de eerste break een feit. Sinner ging door de opslag van de Amerikaan en trok zo het laken naar zich toe in de eerste set. Het was op dat moment al duidelijk: ook in de tweede set zou de Italiaan gewoon doorstomen. En zo geschiedde. Net als in de eerste set volstond één break om Fritz tegen het canvas te meppen. Het werd opnieuw 6-4. Sinner is zo voor het eerst in zijn carrière eindwinnaar op de ATP Finals. Noem het gerust de bekroning van een absoluut topjaar, want de nummer één van de wereld schreef in 2024 ook al de Australian Open en de US Open op zijn naam.

Jannik Sinner: "Dit is speciaal"