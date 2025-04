"Ik heb een fout gemaakt": zegezekere Tom Boonen legt opvallende transferstrategie bloot in Sporza Wielermanager

Jan weet hoe Jorgenson de Ronde kan winnen

Ruben Van Gucht verzamelt net voor de Ronde van Vlaanderen zijn Wielerclub Wattage in Mechelen. Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven zorgen weer voor nieuwe inzichten (Wout was te nerveus voor de sprint, je moet van erg ver aanvallen als je de grote twee wil kloppen en iedereen is blij als Wiebes wint) en straffe verhalen (Jan over rugnummer 13, Tom over een ritje in Hamburg, Dirk over een Duitse bunker en Mark over een plasje tijdens de koers).

