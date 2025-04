"We hebben een resultaat nodig om de klik te maken": Red Bull-Bora-Hansgrohe stelt voorlopig teleur en mist "superster"

wo 2 april 2025 08:26

De eindafrekening wordt pas over enkele weken gemaakt, maar in de voorjaarskoersen op Vlaamse bodem vertolkt Red Bull-Bora-Hansgrohe voorlopig geen hoofdrol. Dat was nochtans het doel voor aanvang van dit seizoen, maar voorlopig is de hyperambitieuze ploeg slechts een figurant. Waar knelt het schoentje?

Laurence Pithie, Oier Lazkano, Mick van Dijke, Tim van Dijke, Jan Tratnik en Gianni Moscon. Zo indrukwekkend het lijstje aanwinsten afgelopen najaar was, zo mager vallen hun resultaten voorlopig uit. Een 9e plaats van Jordi Meeus afgelopen zondag in Gent-Wevelgem was het beste voorjaarsresultaat van Red Bull-Bora-Hansgrohe tot dusver. "We missen een resultaat", trapt ploegleider Heinrich Haussler een open deur in. "Maar we rijden steeds beter als team." Al kan de Australische Duitser niet ontkennen dat de buit veel schaarser is dan werd gedacht. "Onze verwachtingen zijn nog niet ingelost. We hebben een nieuwe groep en we zitten in een proces waarbij we moeten leren en opbouwen."

Veel renners rijden voor het eerst met elkaar samen en we moeten leren voor volgend jaar. Als je veel nieuwe renners hebt, dan kost het tijd om elkaar te vertrouwen. Heinrich Haussler

Zoiets vraagt tijd, weet de ex-renner. "Veel renners rijden voor het eerst met elkaar samen en we moeten leren voor volgend jaar. Eigenlijk hadden we in het openingsweekend al met onze kern moeten samenrijden (Pithie was er toen niet bij)." "Als je veel nieuwe renners hebt, dan kost het tijd om elkaar te vertrouwen. Je moet ontdekken hoe iemand in het peloton beweegt." "Pas wanneer je dat allemaal weet, geraak je beter op elkaar ingespeeld en kan je als een blok beginnen te rijden." Red Bull-Bora-Hansgrohe kan zich volgens Haussler dan ook spiegelen aan Lidl-Trek. "Zij hebben een goeie groep gasten samengebracht die allemaal hetzelfde doel hebben en die veel fun maken."

De broers Van Dijke.

Grote kopman

"Het niveau van het voorjaarspeloton is bovendien enorm gegroeid", roept Haussler nog een verklaring in. "Kijk maar hoe zelfs teams die niet voor de klassiekers geboren zijn, toch met meerdere mannen voorin zitten in de finales." Als het in die finales om de knikkers gaat, speelt Red Bull-Bora-Hansgrohe ondanks de stevige portefeuille en de hoge ambities voorlopig niet mee. "We wissen een superster zoals de bekende namen. Laurence Pithie kan die richting opgaan, maar dat zal nog enkele jaren duren."

Wij hebben nu gewoon een resultaat nodig om de klik te maken. In de Ronde van Vlaanderen is dat minder realistisch, in Dwars door Vlaanderen en Roubaix is er meer mogelijk. Heinrich Haussler

"Als je met een grote kopman rondrijdt, dan is dat veel makkelijker. Wij hebben nu gewoon een resultaat nodig om de klik te maken." "In de Ronde van Vlaanderen is dat minder realistisch, in Dwars door Vlaanderen en Roubaix is er meer mogelijk." "Als we pech kunnen vermijden en als de puzzel dan in mekaar valt, dan kan er veel. Maar we zitten sowieso vaak samen om dit te bespreken." "Ook na de klassiekers zullen we alles bespreken: onze prestaties, voeding en materiaal. Met het doel om volgend jaar succesvoller te zijn."