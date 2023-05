Soudal-Quick Step neemt geen risico in Duinkerke: ook hier dragen hun renners mondmasker

In de Giro zijn de protocollen rond mondmaskers opnieuw aangescherpt. In de Vierdaagse van Duinkerke, die vandaag van start ging, is dat nog niet het geval. Toch verschenen de renners van Soudal-Quick Step met een mondmasker op de ploegpresentatie. "Waar het druk is, moeten onze renners een mondmasker dragen", stelt ploegleider Iljo Keisse.