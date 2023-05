Ploegdokter Soudal-Quick Step twijfelde niet: "Anders ben je het niet waard om dokter te zijn"

"Zaterdagmorgen was Remco Evenepoel getrokken opgestaan, maar we hadden iedereen voor deze Giro getest en we zouden dat pas opnieuw doen bij klachten."

Stressvol? "Ja, voor we een beeld hadden van de hele situatie in de ploeg. Voor hetzelfde geld waren er 10 positieve gevallen en kwam het van binnenuit. Voorlopig zit het gelukkig niet in de ploeg."

Is er al iets duidelijk over een rentree? "Hij zal een weekje rusten, zijn antigentest moet negatief zijn."

"Met deze voorbereiding op de Giro wordt de Tour sowieso onmogelijk"

Ploegleider Klaas Lodewyck ergerde zich een beetje. "Of we niet hadden moeten wachten met een beslissing tot gisteren of vandaag? Neen. Ik heb veel gelezen waarbij ik dacht: wat een zever."

"Het zou onverstandig zijn om een positieve renner nog te laten koersen, zeker in een grote ronde. We hebben de beste keuze gemaakt door de knoop snel door te hakken en door geen roddels de wereld in te sturen."

"Ik ben zelf moeten stoppen door hartproblemen. Je mag geen risico's nemen en Remco is ook wel verstandig genoeg om dat te accepteren."

"Het is belangrijk dat Remco eerst goed herstelt", zegt de ploegleider over een terugkeer in competitie. "Dan pas spreken we over wat kan komen, maar het zou onverstandig zijn om nu al te speculeren over de Tour."

"Het WK blijft een groot doel, daarom moeten we zien wat voordien wel of niet past. Met deze voorbereiding voor de Giro wordt het sowieso onmogelijk om naar de Tour te gaan."

De ploeg moet het geweer nu van schouder veranderen. "We hebben goed gepraat gisteren en iedereen is gemotiveerd om het beste van zichzelf te geven."

"We zaten niet in zak en as, maar het was wel een domper. De rustdag kwam net op tijd en we moeten nu verder."