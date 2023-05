Schaken, bibberen en nieuwe kansen: waarom de Giro nog altijd boeiend blijft

1. We beginnen met een wit blad

Vergeet alle voorbeschouwingen en specials die u voor de Grande Partenza van 10 dagen geleden heeft gelezen of beluisterd: na de opgave van Remco Evenepoel ligt alles in de prullenmand. Van een duel is nu geen sprake meer en met de huidige tijdsverschillen in het klassement kun je gerust stellen dat alles nog op een zakdoek ligt. De rustdag zal bij elke ploeg met een klassementsman ingevuld geweest zijn met tactische denkoefeningen. Plannetjes moeten opnieuw uitgetekend worden, het geloof zal bij sommigen een flinke duw in de rug gekregen hebben. Het kan de schaakpartij tot in Rome alleen maar ten goede komen.

Blijkt het wegvallen van Remco Evenepoel straks een voor- of nadeel voor Primoz Roglic?

2. Wat komt er uit de koker bij Ineos?

De jager is nu plots de prooi. In alle voorafjes op deze Giro werd gezegd dat Ineos Grenadiers de sleutel in handen had voor de aangekondigde tweestrijd tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Maar na 9 dagen staan de Britten nog hoger op de ladder dan ze zelf gedacht hadden. Geraint Thomas voert de stand aan, Tao Geoghegan Hart is 3e en met z'n vijven staan ze in de top 13. Krijgen we de komende weken een flashback naar de Skybots van enkele jaren geleden of draaien ze de concurrentie tureluurs met al hun poppetjes? De keuze tussen offensief of defensief koersen zadelt Ineos alleszins met een dilemma op. Bovendien is er bij de buitenwereld nog altijd geen zekerheid over wie de kopman is. Hebben ze het intussen zelf al uitgevogeld?

Geraint Thomas en zijn mannen kunnen uitpakken met hun getalsterkte.

3. Aftellen naar die derde week

Het is tot in den treure herhaald: het zwaartepunt van deze Giro ligt in de slotweek. Dan wordt de ene na de andere kolos op het bord van de renners gelegd. Wie naar de ritprofielen kijkt, krijgt al pijn in de maagstreek. Wie de kanjers bestudeert, begint te tollen op zijn fiets. Volgende week dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen we bergritten om u tegen te zeggen. Zaterdag volgt met de klimtijdrit een heftig toetje. Dolce far niente tot in Rome zit er dus niet in.

4. De meest onvoorspelbare grote ronde

De Giro doet zijn status alle eer aan: de renners zitten weer op een achtbaan waarbij je nooit zeker mag zijn van je stuk. Niet alleen door de aard van het parcours of de grillige weersomstandigheden, ook door het coronavirus. Er zal sowieso nog bibbergeld betaald worden. Pas op 28 mei zullen we 's avonds in Rome de aantekeningen in potlood kunnen vervangen door conclusies in sierlijk handschrift.

Niets is zeker in deze Giro, zelfs dat niet.

5. Nieuwe kansen

Als er ergens een deur wordt gesloten, dan gaat er elders meestal eentje open. Denk maar aan Soudal-Quick Step, waar ze gisteren moesten herbronnen nu hun alfamannetje naar huis is. Knechten zoals Ilan Van Wilder hadden bij de Grande Partenza één duidelijke taak: de kopman in de roze trui escorteren naar Rome. Vanaf vandaag krijgen ze echter carte blanche en kunnen ze hun dagen uitpikken en jagen op ritzeges. "Het is een kans", zegt José De Cauwer over Van Wilder. "Niet om voor een klassement te gaan, daarvoor is het te laat. Maar hij kan er 1 of 2 dagen uitkiezen en tonen tot wat hij in staat is."