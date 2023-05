Primoz Roglic bokst nu tegen Ineos-blok: "Ben blij dat er geen ploegentijdrit is"

Van het oorspronkelijke duel is geen sprake meer. En toch zit Primoz Roglic nog niet in een zetel. Wél zit hij in de sandwich van Ineos-kopmannen Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart. Hoe kijkt de Sloveense kopman naar wat er de jongste uren allemaal is gebeurd in de Giro? Renaat Schotte had een exclusief interview.

"Zoiets wens je niemand toe", trapte Primoz Roglic een open deur in na de opgave van Remco Evenepoel. "Ik blijf het herhalen: we zijn nog maar net begonnen met deze Giro en er zal nog veel gebeuren." "Ik twijfel niet dat Remco er snel weer zal staan. Hij zal supersterk zijn, hij heeft al ergere tegenslagen gekend." Roglic moet nu kampen met Ineos dat liefst 5 pionnen in de top 13 heeft. "Dat verandert de koers zeker, maar eigenlijk ook niet als ik wil winnen." "Ik moet focussen op mezelf en we moeten gezond blijven. Of ik me zorgen maak? Het was al lastig om hier met z'n achten aan de start te verschijnen." "We proberen alles onder controle te houden, maar je hebt ook geluk nodig. Ineos is alleszins supersterk." "Ik ben blij dat er geen ploegentijdrit is in deze Giro", gniffelde de Sloveen.

Een goedlachse Primoz Roglic.

"So far, so good"

Met zijn zonnebril stapte Primoz Roglic op onze reporter af. De Sloveen is blij dat het vandaag eens goed weer was. "We hebben al veel regendagen gehad. Niemand houdt ervan om 4 uur verkleumd te zitten op zijn fiets. Ook morgen zal het weer regenen. Maar na regen komt altijd zonneschijn." Roglic staat op amper 2 seconden van de roze trui. Misschien kan hij bij een tussensprint al sprokkelen. De kopman van Jumbo-Visma blaast: "Daar heb ik nog niet over nagedacht. In Rome moet je de roze trui hebben." "Vanaf nu is elke etappe een sleutelrit. En over de slotweek hoef ik het niet meer te hebben." "Wat mijn tactische opties zijn? Ik moet gewoon de beste benen hebben. Dan is alles mogelijk." "Ik zal in Rome tevreden zijn als ik er alles heb uitgehaald. Als dit lukt, dan kunnen we later ook nog eens over de Tour praten." "Zaterdag heb ik alleszins voor het eerst seconden gepakt en heb ik eens geen tijd verloren. So far, so good."

Enkele woordjes in het Nederlands