Was blessure Evenepoel ernstiger dan ze lieten merken? "Misschien wat verstopt voor concurrentie"

Patrick Evenepoel had zich niet op voorhand rijk gerekend voor de tijdrit van zijn zoon Remco Evenepoel. "Want ik wist dat dit een parcours was dat Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart zou liggen."

"Je wist dat het zeer, zeer spannend zou worden toen hij bij dat tweede tussenpunt zoveel tijd verloor. Maar puur op karakter is hij de laatste 6-7 kilometer toch full gas gegaan."

Volgens vader Evenepoel spelen zijn blessures Remco nog parten. "Ik denk dat hij getekend is door die blessures. Misschien hebben ze dat wat verstopt voor de concurrentie."

"De rustdag komt net op tijd. Daarna zijn er 2-3 ritten waarin hij hopelijk recupererend kan koersen. Tegen vrijdag is hij dan hopelijk weer 100%."

Dan begint het échte gevecht in de bergen. "We weten nu dat het een Giro wordt met verschillende kandidaten voor de eindzege. Het wordt nog een mooie Giro. Nu nog mooi weer ook."