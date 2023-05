Zege en roze voor Evenepoel, maar toch niet tevreden: "Heb mijn tijdrit slecht ingedeeld"

"Mijn laatste 6 kilometer waren dan weer wel goed. Plots had ik weer de power en kon ik de waarden van in de eerste 10 minuten trappen. Daar kon ik het verschil maken."

"In het 2e deel, met die tegenwind, was het gewoon niet goed. Vanaf het huis van Pantani begon ik vierkant te draaien. Het was echt vechten."

"Maar ik was veel te snel gestart. Ik heb mijn tijdrit niet goed ingedeeld", was Evenepoel doodeerlijk in zijn reactie.

"Niet mijn beste dagen op een fiets"

In het flashinterview snakte Evenepoel naar de rustdag, "want het waren niet de beste dagen op een fiets". Vader Evenepoel suggereerde dan weer dat de blessures ernstiger zijn dan ze bij Soudal-Quick Step lieten uitschijnen.

"Lichamelijk valt het wel mee", zegt Evenepoel zelf daarop. "Maar er komt nog altijd veel wondvocht uit, dus het moet toch zijn dat de wonden dieper waren dan gedacht. Gelukkig heb ik morgen die rustdag om te herstellen."

Over het verschil met Roglic - 17 seconden - zegt Evenepoel "dat het beter is dan niets". "Ik kreeg wel veel morale toen ik bij het tussenpunt hoorde dat ik een halve minuut voorsprong had."

Toch wordt het wellicht niet alleen een duel met Roglic. Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart presenteerde zich sterk in het weekend. "Ik had het echt niet verwacht dat Hart zo goed zou zijn in de tijdrit, maar je ziet dat ze allebei in vorm zijn. Bij Ineos weten ze wat ze doen."