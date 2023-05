Thomas noemt snellere Evenepoel weer "little bastard" (al gaat daar een amusant verhaal aan vooraf)

"Little bastard" is het vaste koosnaampje geworden van Thomas voor Evenepoel.

Zie het dus vooral niet als iets negatief, de INEOS-renner haalt de term constant boven wanneer hij onder de indruk is van onze landgenoot.



Reeds in 2019 was dat het geval.

Geraint Thomas en ploegmaat Luke Rowe noemden Evenepoel toen een eerste keer "little bastard" in een podcast, toen ze zijn talent en kracht bewierrookten.

Vorig jaar lachte de Brit er zelfs om in een fototweet met kusjes richting Evenepoel en enkele maanden later zou er zelfs een uitnodiging voor een podcast volgen. Weer gevolgd door de hashtag #littlebastard.

En ook voor de openingstijdrit in deze Giro waarschuwde Thomas weer: "Het is opletten voor de little bastard Remco Evenepoel."