3e keer, goede keer voor Lukaku bij Chelsea? "Romelu heeft coach nodig die in hem gelooft, zoals Pochettino"

Wat zit er in het Toscaanse water? Sinds het bezoekje aan Empoli lijkt Romelu Lukaku helemaal los in de Serie A. In amper 4 wedstrijden pakte de Rode Duivel uit met 5 goals en 3 assists. Tegen Sassuolo zette hij zelf de kaarsjes op zijn verjaardagstaart met een weergaloos schot. Het heeft meteen ook alle vraagtekens die Lukaku achtervolgden in zijn tweede periode bij Inter weggeblazen. Door twee vervelende blessures was Lukaku na het WK lang op zoek naar zichzelf. Twee strafschopdoelpunten in 14 wedstrijden waren de magere oogst sinds januari. Edin Dzeko kreeg steevast de voorkeur in de Champions League, Lukaku moest vrede nemen met invalbeurten. De kans bestaat dat Lukaku ook vanavond tegen AC Milan niet in de basis staat voor de terugwedstrijd van de halve finales. Maar coach Simone Inzaghi heeft nu wel een spits in bloedvorm als alternatief. In Empoli is de oude Lukaku opgestaan. "Als ik nodig ben, zal ik er staan", maakte Lukaku duidelijk.

De vraag is: zal Lukaku er volgend seizoen nog staan in Milaan? De Rode Duivel speelt momenteel op huurbasis bij Inter, dat in juli een huursom van bijna 8 miljoen euro betaalde aan Chelsea. Een bedrag dat de Nerazzurri volgend seizoen niet nog eens zomaar kunnen ophoesten. De verlieslatende club is afhankelijk van haar Chinese eigenaars en leningen bij Amerikaanse investeringsfondsen. Toch sluit Inter-CEO Beppe Marotta een verlengd verblijf van Lukaku niet langer uit, zeker niet nu de spits weer probleemloos de netten vindt. "De kans dat hij hier volgend seizoen nog speelt? 6 op 10", schatte de CEO. Al zal hij daarvoor elke euro moeten omdraaien.

Het plannetje van Pochettino

Het kanonschot van Lukaku tegen Sassuolo hebben ze in elk geval ook in Engeland gehoord. De Rode Duivel heeft nog een contract tot 2026 bij Chelsea, dus is een 3e periode in Londen niet uitgesloten. "Ik weet niet wat Chelsea wil en wie de nieuwe coach wordt. Als hij Lukaku er absoluut bij wil, zal dat zijn einde betekenen in Milaan", beseft ook Inter-CEO Marotta. En in Chelsea hebben ze met Mauricio Pochettino nu net iemand gevonden die "helemaal gek is van Lukaku", volgens Johan Boskamp in Extra Time.

Als Pochettino een grote, sterke spits wil, zal hij ook wel hebben gezien dat een van de duurste aankopen van de club het goed doet bij Inter. Tim Wielandt

Past Lukaku in de plannen van de Argentijnse coach?

"Chelsea heeft 34 spelers op de loonlijst, dus zal het toch een 8-tal spelers moeten wegdoen", vertelt Premier League-kenner Tim Wielandt.

"Pochettino staat voor een grote puzzel, een blokkendoos als het ware. Welke spelers zal hij houden en welke niet?"

"Nog voor hij getekend zal hebben bij Chelsea, zal hij wel al eens hebben nagedacht over hoe hij wil spelen. Als hij een grote, sterke spits wil, zal hij ook wel hebben gezien dat een van de duurste aankopen van de club het goed doet bij Inter." Pochettino was bij Tottenham verknocht aan Harry Kane, dus zal hij wel een gelijkaardig type willen. Ondanks een waslijst aan spelers, heeft Chelsea momenteel geen echte kandidaat voor die rol. "Kai Havertz is een aanvallende middenvelder. Timo Werner is weg, Tammy Abraham is weg. Aubameyang kan niet overtuigen...", aldus Wielandt. "Ik vermoed dat Pochettino het gaat proberen met Lukaku. Als hij de beste Lukaku krijgt, gaat dat bijna zeker goed lopen. Maar dan moet de Rode Duivel wel in vorm zijn."

Wil Lukaku wel terug naar Londen?