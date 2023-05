BEKIJK: Lukaku solliciteert met 2 goals en kanonskogel naar basisplek in CL

"Het was een belangrijke overwinning", vertelde een duidelijk opgeluchte Lukaku na de wedstrijd tegen Sassuolo.

"Ze hebben het ons wel moeilijk gemaakt, hier in San Siro. Maar de trainer had ons het belang van de wedstrijd goed ingepeperd. We hebben dan ook ons werk gedaan, zo moeten we blijven doorgaan. We spelen goed, we scoren veel goals, elke speler geeft alles: we kunnen nu nog twee trofeeën winnen."

Het zou Lukaku ook niet zijn als hij daarnaast ook geen punter ter verbetering zou opgemerkt hebben. "Op fysiek vlak kunnen we nog steeds beter. We hebben dinsdag weer een heel moeilijke wedstrijd en daar moeten we ons nu op voorbereiden."

Zouden zijn twee doelpunten genoeg zijn voor een basisplek in de Champions League? "Ik wil het graag, zoals iedereen. Maar de coach moet keuzes maken voor het team. Als ik nodig ben, zal ik er staan. "