VIDEO: Romelu Lukaku pikt een goaltje mee in belangrijke zege op AS Roma

Na de winst van Milan tegen Lazio stond er voor Roma en Inter nog meer druk op de ketel, want ver achter kampioen Napoli woedt er nog een hevige strijd om de CL-tickets.

Roma gaat gebukt onder een blessuregolf en bleek met een gedecimeerd elftal niet opgewassen tegen een niet eens zo indrukwekkend Inter, dat iets voorbij het halfuur op voorsprong kwam toen Dimarco alert was aan de tweede paal.

De Romeinen konden op geen enkel moment een vuist maken en een kwartier voor tijd legde Lukaku de match in een beslissende plooi. Roma-verdediger Ibañez bood de Rode Duivel een doelpunt in geschenkverpakking aan, Lukaku pakte het cadeautje gretig uit oog in oog met Rui Patricio.

Met de driepunter blijft Inter volop meespelen voor de top 4 en de bijhorende CL-tickets, voor Roma dreigt het een kleurloos einde van het seizoen te worden.