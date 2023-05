Luca Brecel valt opnieuw in de prijzen, ook Julien Leclercq krijgt trofee van de World Snooker Tour

Luca Brecel had als wereldkampioen en nummer 2 van het voorbije snookerseizoen misschien ook kunnen meedingen naar de prijs voor Speler van het Jaar, maar die eer is weggelegd voor Mark Allen.



De Noord-Ier won dit seizoen 3 rankingtoernooi en dat volstond om onder meer Brecel af te houden. Allen won daarnaast ook de prijs van de pers én van de fans.



Brecel mocht uiteraard niet onvermeld blijven op de Awardceremonie van de World Snooker Tour. Hij wordt bekroond voor zijn "prestatie van het jaar".

Julien Leclercq is een ietwat verrassende winnaar in de categorie "rookie van het jaar". De jonge Waal bereikte het afgelopen seizoen de finale van het Shoot Out-toernooi.



Andere winnaars waren Mark Selby ("magisch moment van het jaar", voor zijn maximumbreak op het WK) en Si Jiahui ("doorbraak van het jaar"). Snookercommentator John Virgo - die ook het UK Championship won in 1979 - werd opgenomen in de Hall of Fame.