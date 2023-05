Luca Brecel Sportman van het Jaar? Ex-laureaten: "Waarom zou het niet kunnen of mogen?"

Het (Belgische) sportjaar is nog maar 4 maanden oud, maar na zijn wereldtitel heeft Luca Brecel nu al een plaatsje op de shortlist besteld voor de titel "Sportman van het Jaar". Volgens zijn vader zou het "een mooie bekroning" zijn. Maar hoe realistisch is het dat een snookerspeler de prijs wegkaapt? Ex-winnaars uit minder gemediatiseerde sporten zien er geen graten in.

Stefan Everts (motorcross // winnaar in 2001, 2002, 2003, 2004, 2006)

"Ik ken Luca Brecel persoonlijk en hij verdient het zeker. Ik heb veel bewondering voor zijn carrière en uiteraard voor wat hij de voorbije weken heeft laten zien." "Het is een unieke prestatie en voor mij is hij sowieso al Sportman van het Jaar. Of hij eind dit jaar ook effectief zal winnen, hangt uiteraard af van wie de concurrentie wordt en wat zij gepresteerd hebben. Iedereen weet dat een renner sowieso meer aandacht zal krijgen." "Maar ik steun Luca niet alleen voor wat hij nu gedaan heeft, ook na wat er de voorbije jaren gebeurd is. Hij had het niet makkelijk, maar heeft teruggevochten. Hij haalt het maximum uit zichzelf en dat is wat je moet doen als topsporter." "Er zal altijd een discussie zijn over het fysieke criterium, maar in snooker is de techniek erg belangrijk en die sport is mentaal enorm belastend. Dat mogen we geenszins minimaliseren." "Ik zou het heel leuk vinden mocht een van de minder populaire sporten winnen op het gala."

Stefan Everts stapelde de wereldtitels op.

Fred Deburghgraeve (zwemmer // winnaar in 1995, 1996, 1998)

"Waarom zou Luca Brecel niet Sportman van het Jaar kunnen of mogen worden? De tijd waarin enkel het fysieke aspect bepalend was, is voorbij." "Ja, het wordt een cafésport genoemd, maar dat is het al lang niet meer en in die term staat ook het woord "sport". Dat is voldoende en dat geldt ook voor darts, overigens." "Kijk naar de klassieke sporten: ook bij die waaier is de ene tak intensiever dan de andere. Waarom zou je dan disciplines uitsluiten op uitersten?" "Ik trainde keihard, maar ik moest "slechts" 100 meter zwemmen. Een marathonloper ziet 2 uur af." "Je kunt dus niet bepalen of iemand wel of niet getalenteerd is en meer of minder moet trainen." "20 jaar geleden zou die vlieger misschien nog opgegaan zijn, maar we moeten stilaan afstappen van die fysieke dominantie. Iedere sport heeft zijn eigen karakteristieken en vereisten van de atleet."

Fred Deburghgraeve won goud op de Spelen van Atlanta (1996) op de 100 meter schoolslag.

Frederik Van Lierde (triatleet // winnaar in 2013)

"Alles evolueert, ook de sport. Breaking wordt een olympische discipline, ook de status van e-games verandert." "Snooker is iets helemaal anders dan wat ik als triatleet gedaan heb, maar wat Luca Brecel gepresteerd heeft, is uitzonderlijk. Waarom zou hij dan niet in aanmerking komen?" "Als je kijkt naar de fysieke component, dan leg je ook voetballers in de weegschaal met renners, triatleten en andere atleten. Dan vergelijk je sowieso een beetje appelen met peren." "Maar het is en blijft topsport. Dat is ook snooker. Het is geen fysieke inspanning, want je zal er niet van zweten, maar daarom is het niet minderwaardig. Luca Brecel op de erelijst, voor mij kan het perfect."