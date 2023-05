Records bij de vleet: de indrukwekkende cijfers achter de wereldtitel van Luca Brecel

De meeste century's op het afgelopen WK, de grootste comeback ooit... Luca Brecel kan zijn wereldtitel snooker staven met enkele knappe statistieken. De indrukwekkende cijfers achter zijn triomf in The Crucible.

0

Vijf keer eerder stond Luca Brecel al op het WK snooker in The Crucible, maar nooit kon hij een match winnen. Telkens was de eerste ronde het eindstation voor "The Belgian Bullet", zes keer overleefde hij de kwalificaties niet. Zijn eerste zege tegen Ricky Walden maakte een einde aan "de vloek van The Crucible" en lanceerde Brecel naar de wereldtitel.

1

Luca Brecel is de eerste speler van het Europese vasteland die de wereldtitel kan veroveren in The Crucible. Hij is ook pas de vierde speler van buiten het Verenigd Koninkrijk op de erelijst, na de Canadees Cliff Thorburn (1980), de Ier Ken Doherty (1997) en de Australiër Neil Robertson (2010).

2

Na zijn WK-triomf springt Luca Brecel van de 10e naar de 2e plek op de wereldranglijst. Hij hijgt zelfs in de nek van nummer 1 en zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan. Het verschil tussen de twee is amper 9.500 pond.

4

Met de wereldtitel als eyecatcher heeft Brecel nu vier rankingtoernooien op zijn palmares. Eerder won hij al het China Championship van 2017, het Scottish Open van 2021 en de Championship League van 2022.

5

Met vijf century's - een break van minstens 100 punten - in de finale deed niemand dit jaar beter dan Luca Brecel in één match. Van de 90 century's in The Crucible nam The Belgian Bullet er 12 voor zijn rekening, net als Mark Selby.

11

Tegen de Chinese revelatie Si Jiahui leek Brecel in de touwen te hangen op het WK, maar met elf frames op een rij knokte onze landgenoot zich naar de finale. Het is de grootste comeback die The Crucible ooit zag.

12

Amper 17 jaar en 45 dagen was Luca Brecel toen hij als jongste speler ooit zijn debuut maakte in The Crucible. Toen al werd hem een mooie toekomst voorspeld. Hij heeft er 12 jaar op moeten wachten, maar maakt de hoge verwachtingen nu toch waar.

14

Op weg naar zijn eerste WK-kroon heeft Brecel maar liefst 14 wereldtitels geklopt. Met Mark Williams (3 wereldtitels), Ronnie O'Sullivan (7 wereldtitels) en Mark Selby (4 wereldtitels) schoof hij enkele van de meest bekroonde spelers van de laatste decennia opzij.

131

"Ik hou niet van lange wedstrijden, ik raak dan soms verveeld", gaf Brecel toe tijdens het WK. Toch moest hij in Sheffield op de tanden bijten, want hij speelde maar liefst 131 frames.

141

Je hoogste WK-break ooit uitgerekend in de finale neerzetten, je moet het maar doen. Met een break van 141 punten haalde Brecel een persoonlijk record tegen Selby. De hoogste break was het evenwel niet, want Kyren Wilson en Selby pakten uit met de maximumscore van 147 punten.

500.000