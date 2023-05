Dimitri Van den Bergh blaast ook op de 14e Premier League-avond vroeg de aftocht

In de eerste 13 avonden van de Premier League was Dimitri Van den Bergh 8 keer in de eerste ronde uitgeschakeld. Tegen Chris Dobey zag het er aanvankelijk naar uit dat Dancing Dimi wel richting de halve finales zou walsen.



Van den Bergh vond makkelijk de triple 20's en kon zo de eerste 2 legs op zijn naam schrijven. Maar daarna ging het helemaal verkeerd.



Dobey krikte zijn niveau danig op, maar werd ook geholpen door Van den Bergh die enkele cruciale dubbels liet liggen.

Van den Bergh heeft nog 2 kansen om zijn 2e seizoen in de Premier League darts glans te geven met een overwinning. Volgende week trekken we naar Sheffield.