Zorgt nieuwe pijl voor revolutie in darts? "Bijna 50 procent preciezer dan gewone pijl"

Wat is er dan zo anders aan de pijl? Het grote verschil is de shaft, die vervangen is door iets wat functioneel is: de pijl heeft een extra vleugelprofiel en de vleugel is ook meer naar achteren gebogen. Daardoor wiebelt de pijl minder in de lucht en vliegt hij ook rechter op zijn doel af.

"Ten slotte heeft de sport relatief weinig variabelen: de darter, de pijl, en de lucht. Hierdoor is de impact van een verandering in de pijl goed meetbaar. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe (gepatenteerde) dart een groot verschil kan maken voor de sport."

Volgens onderzoeken Michiel van Nesselrooij is er nog veel potentieel voor verbetering van dartpijlen. "Er was tot nog toe weinig aandacht besteed aan aerodynamische optimalisatie in de ontwikkeling", vertelt hij.

Van Barneveld: "Er is serieus over nagedacht"

En wat vonden de profs van de pijlen? "We hebben er nog te weinig echt mee kunnen trainen. Het is nog te vroeg om te zeggen: dit is het helemaal", vindt Raymond van Barneveld bij AD en RTL Nieuws. "Maar je moet iets ook wel de kans geven om in te trainen. Ik ben wel enthousiast."



"Je kunt geen pijl meer achterin gooien en de flight kan ook niet meer op de grond vallen. Er is wel serieus over nagedacht", zegt Van Barneveld, die wel benadrukt dat het om meer gaat dan alleen maar de pijlen. "Darts is ook focus, wel of geen concentratie."



Ook drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen is voorzichtig enthousiast in de Nederlandse pers. "Het is de 1e keer dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar darts, dat is leuk. Je moet altijd naar de toekomst kijken. Het kan helpen, ook al is het maar een paar procenten."