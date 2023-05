BEKIJK: Nederlandse topdarter loopt knieletsel op door te hevige opkomst, "wist precies wat ik voelde"

Dartsspelers maken hun entree op hun favoriete muziek. Dimitri Van den Bergh kiest steevast voor het popdeuntje Happy, voor Dirk van Duijvenbode mag het wat steviger. De Nederlander komt de zaal in met stevige stampmuziek.

Zaterdag stampte Van Duijvenbode er iets te stevig op los, hij viel op zijn achterste.Toch won hij het duel met Dylan Slevin. Hij klopte de Ier... op een been.

Toch besefte de Nederlander, die in het verleden al sukkelde met de knie, dat hem wellicht een lange revalidatie wacht: "Ik wist precies wat ik voelde", vertelde hij tegenover het AD.

"Ik hoop niet dat het nu mijn achterste kruisband is. De vorige keer kon ik helemaal niet lopen, nu kan ik er nog een béétje op leunen. Dus we moeten het zien. Ik kan er nog weinig over zeggen, maar ik ben bang voor m’n meniscus of m’n achterste kruisband."