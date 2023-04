Dimitri Van den Bergh kan Ahoy niet doen juichen, Van Gerwen snel uitgeschakeld voor eigen publiek

Meteen al een verrassing van formaat in de Ahoy in Rotterdam op de 12e avond van de Premier League of Darts. Tegen alle verwachtingen in moest Michael van Gerwen in de eerste ronde voor eigen publiek het hoofd buigen voor Nathan Aspinall.

Van den Bergh daarentegen ging in zijn eerste match wél vlot voorbij Peter Wright (6-3). En dus kreeg hij door de vroege exit van zijn angstgegner een gouden kans om door te stoten naar de finale.

In de halve finale dus Nathan Aspinall en niet Michael van Gerwen. Een mooie kans op extra punten. En die zou hij best goed kunnen gebruiken in de strijd voor een plaatsje in de play-offs.

Toch acteerde Van den Bergh in de halve finale bij momenten onzeker. Te veel passages zonder een triple zouden het hem heel lastig maken.

Van den Bergh kwam al snel 2-0 achter en moest zich dus al vroeg weer in de match knokken. Maar dat lukte. Het ging vervolgens naar 2-2 en 3-3. Gelijkopgaand.

Maar bij een kans op de 4-4 liep het mis. Van den Bergh miste op dubbel 8, Aspinall kon uitlopen tot 5-3. Even deed Van den Bergh de hoop herleven door weer terug te komen op 4-5, maar in de daaropvolgende leg kon onze landgenoot niet finishen op dubbel 14 en dubbel 7. Aspinall had de weg vrij en maakte het af.