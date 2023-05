Ysaline Bonaventure haalt bakzeil in Saint-Malo tegen ex-nummer 3

Ysaline Bonaventure (WTA-84) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het graveltoernooi in de Franse havenstad Saint-Malo. De Belgische verloor nipt in de achtste finales. De Oekraïense speelster en ex-nummer 3 van de wereld Elina Svitolina klopte haar in een thriller: 2-6, 6-4 en 7-6.