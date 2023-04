België haalt finaleronde niet na nederlaag tegen Canada in beslissend dubbelspel

clock 08:05 08 uur 05. België uitgeschakeld na nederlaag in dubbelspel. België heeft de finaleronde van de Billie Jean King Cup niet gehaald. In het beslissende duel gingen de Belgische tennissers Kirsten Flipkens en Greet Minnen in Vancouver met 6-1 en 6-2 kansloos onderuit tegen het Canadese duo Gabriela Dabrowski en Leylah Fernandez. Zo haalt Canada het met drie overwinningen tegen twee. Na vier wedstrijden stond de stand tussen België en Canada gelijk. Greet Minnen had eerder op de dag de vierde match gewonnen van Katherine Sebov en een vijfde, beslissende dubbelwedstrijd moest uitsluitsel geven. Die match, waarin Minnen opnieuw aantrad, viel dus uit in het voordeel van Canada. Het land pakt een ticket voor de finale, terwijl België barrages moet spelen om zijn plaats in de wereldgroep te behouden. De Billie Jean King Cup in Canada was de eerste ervaring voor Wim Fissette als kapitein. Hij werd in februari aangesteld als opvolger van Johan Van Herck. . België uitgeschakeld na nederlaag in dubbelspel België heeft de finaleronde van de Billie Jean King Cup niet gehaald. In het beslissende duel gingen de Belgische tennissers Kirsten Flipkens en Greet Minnen in Vancouver met 6-1 en 6-2 kansloos onderuit tegen het Canadese duo Gabriela Dabrowski en Leylah Fernandez. Zo haalt Canada het met drie overwinningen tegen twee. Na vier wedstrijden stond de stand tussen België en Canada gelijk. Greet Minnen had eerder op de dag de vierde match gewonnen van Katherine Sebov en een vijfde, beslissende dubbelwedstrijd moest uitsluitsel geven. Die match, waarin Minnen opnieuw aantrad, viel dus uit in het voordeel van Canada. Het land pakt een ticket voor de finale, terwijl België barrages moet spelen om zijn plaats in de wereldgroep te behouden. De Billie Jean King Cup in Canada was de eerste ervaring voor Wim Fissette als kapitein. Hij werd in februari aangesteld als opvolger van Johan Van Herck.

clock 04:30 04 uur 30. Minnen sleept beslissend dubbelspel uit de brand. Greet Minnen (WTA 171) heeft de vierde wedstrijd in de ontmoeting met Canada in de Billie Jean King Cup zaterdag gewonnen van Katherine Sebov (WTA 136). Opnieuw was een driesetter nodig, waarin Minnen finaal aan het langste eind trok: 6-2, 3-6 en 6-3. Daarmee staan België en Canada opnieuw op gelijke hoogte met 2-2. De partij duurde 2 uur en 9 minuten. Een dubbelspel zal moeten beslissen over het duel tussen België en Canada voor een plek in de finaleronde van de Billie Jean King Cup.

clock 02:00 02 uur . Ook Bonaventure niet opgewassen tegen Fernandez. Na Yanina Wickmayer heeft ook Ysaline Bonaventure niet kunnen winnen van Leylah Fernandez (WTA 50). De 28-jarige Luikse verloor in het derde duel in 2 uur en 26 minuten en drie sets (4-6, 7-5 en 6-2). België staat zo op een 2-1 achterstand. Later zaterdag werkt Yanina Wickmayer (WTA 190) het tweede enkelduel af tegen Rebecca Marino (WTA 81). De ontmoeting wordt afgesloten met een dubbelduel.

clock 16:56 16 uur 56. Wim Fisette na de eerste wedstrijden: "Hebben deze week goed gewerkt". "Het was al een zeer interessante week waarin ik de kans kreeg om verschillende speelsters te coachen om hen op hun beste niveau te krijgen", aldus coach Wim Fissette. "Ik heb veel plezier gehad. In de eerste wedstrijd gaf Yanina echt alles, maar Fernandez was te sterk. Gelukkig is haar enkelblessure niet al te ernstig. Het was een klein ongelukje maar ik denk dat alles goed komt." "De wedstrijd van Ysaline was zeer de moeite waard", vervolgt Fissette. "Ze hield gedurende de drie sets een constant hoog niveau aan. Het belangrijkste is dat ze rustig bleef. Ze wachtte op nieuwe kansen en nieuwe breakpoints. Ze nam tactisch veel slimme beslissingen en ook mentaal was ze ijzersterk." Fissette werd in februari aangesteld als kapitein. De opvolger van Johan Van Herck voelt zich voorlopig als een vis in water in zijn nieuwe rol. "Ja, ik hou van de job, maar dat is niet nieuw. Ik werk heel graag met de meiden. We hebben een hele leuke groep. Er is deze week heel goed gewerkt. Het is echt een goede combinatie."

clock 12:30 12 uur 30. Wickmayer: "Kon niet voluit gaan door verzwikte enkel". Wickmayer liep tijdens het duel met Fernandez tevens ook een blessure op aan de enkel. "Ik verzwikte mijn enkel toen ik naar het net kwam bij een tegenstoot", legt ze uit. "Het deed meteen pijn. Ik had moeite met serveren en om voor de bal gaan." "Ik zeg niet dat ik de wedstrijd had gewonnen als ik dat probleem niet had gehad, maar het was vervelend. Er waren dingen die ik niet 100% kon doen. We zullen er alles aan doen om te herstellen en we zullen zien hoe het gaat."

clock 08:15 08 uur 15. Bonaventure vecht zich naar zege. Ysaline Bonaventure (WTA 86) heeft in de tweede wedstrijd de bordjes opnieuw in evenwicht gehangen. Na 2u21 trok Bonaventure na een knappe comeback aan het langste eind tegen Rebecca Marino. Het werd 4-6, 6-4 en nog eens 6-4. Zaterdag (vanaf 23u Belgische tijd, 14u lokale tijd) volgen de overige twee enkelwedstrijden en het dubbelspel. In principe zijn de affiches dan Bonaventure/Fernandez en Wickmayer/Marino in het enkel en Kirsten Flipkens/Greet Minnen tegen Fernandez en Gabriela Dabrowski in het dubbel. De coaches kunnen de samenstellingen wel nog wijzigen.

clock 06:30 06 uur 30. Wickmayer meteen zwaar onderuit. Yanina Wickmayer (WTA 190) heeft vrijdagnacht in het eerste duel tegen Canada met 0-6 en 3-6 verloren van Leylah Fernandez (WTA 50). Daarmee is België meteen op achtervolgen aangewezen. Wickmayer kon enkel in de tweede set wat weerstand bieden tegen Fernandez, die in 2021 nog de finale op de US Open speelde.