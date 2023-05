Egyptische Sherif roept Elise Mertens een halt toe voor kwartfinales in Madrid

Na 2 uur en 53 minuten schrijft Mayar Sherif geschiedenis voor haar thuisland. Ze is de eerste Egyptische die de kwartfinales haalt op een WTA-toernooi.

Dat kreeg ze zeker niet cadeau. Elise Mertens verloor dan wel haar laatste twee opslagspellen in set 1, waardoor die alsnog verloren ging. In set 2 zette ze orde op zaken met een blanco score voor haar tegenstander.

Maar ook Mertens had moeite met een slopende partij. Sherif stoomde snel door naar 5-2 in de beslissende set. De Belgische knokte zich opnieuw in de partij tot 5-4. Een medische interventie liet evenwel doorschemeren dat het lichaam stilaan op was.

Geen kwartfinale voor onze landgenote, wel een historische prestatie voor de Egyptische.